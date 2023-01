OL : Blanc a recadré deux jeunes après Chambéry

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'OL s'est qualifié sans trembler pour les 8es de finale de la Coupe de France, hier, en disposant de Chambéry (3-0). L'ouverture du score rapide d'Alexandre Lacazette à la 11e minute a permis aux Gones de s'épargner des frayeurs. Mais ce qui a transpiré de cette partie, c'est le manque d'efficacité des Lyonnais, en dehors de leur capitaine, auteur d'un triplé. Après le match, Laurent Blanc n'a pas hésité à pointer du doigt cette lacune, omniprésente dans son équipe et notamment chez les jeunes Rayan Cherki (19 ans) et Bradley Barcola (20 ans).

"Il ne faut pas se reposer toujours sur le même joueur. Il faut que d'autres marquent à l'OL, des joueurs en sont capables, Tetê, Dembélé, aussi, et il n'y a pas si longtemps, ils le faisaient très bien. Cherki (1 but), il doit être beaucoup plus efficace, il peut marquer, mais les buteurs connaissent ces périodes parfois. Rayan, il est insolent de talent et désespérant parfois aussi. Il donne des émotions positives et négatives. Il y a un long travail avec lui, mais on progresse et on ne va pas le lâcher. Barcola, j'ai bien aimé, il est jeune, il apprend, il utilise la vitesse, provoque mais peut-être plus méchant, plus agressif pour marquer."