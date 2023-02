OL : Laurent Blanc pourrait lancer un petit nouveau contre le RC Lens

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sur l'évolution de l'effectif

« On a construit un effectif pour jouer deux compétitions. Quand je suis arrivé l'effectif était trop important. Là on a ce qu'il faut ».

Sur le RC Lens

« Le RC Lens est une très bonne équipe, physique et athlétique. Ils sont en permanence en mouvement. Il faudra être bon dans tous les secteurs de jeu pour gagner ce match. Pour nous chaque match est un test ».

Un changement notable de mentalité

« Lors des derniers matchs on a été mieux en terme d'intensité et d'état d'esprit. On sait ce qu'on doit faire. Tout se passe mieux, même à l'entraînement, il y a plus de sourires. Les attitudes sont meilleures mais ça peut toujours repartir dans la mauvaise direction. Les bons résultats le gardent positif. J’ai vu à Manchester City qu’ils acceptent pas que les joueurs fassent la tête. C’est vrai, on fait un métier extra ! ».

Sur le public

« On aura besoin du soutien des supporters dimanche car on affronte une belle équipe. Il faudra être sérieux, généreux et avoir un bon état d'esprit ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL et du Progrès.