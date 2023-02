OL : Blanc en a remis une couche sur le mercato hivernal

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

C'est sans Alexandre Lacazette, Malo Gusto, Corentin Tolisso, Jerome Boateng et Houssem Aouar que l'Olympique Lyonnais se déplace cet après-midi à Angers. Des absences forcément problématiques pour Laurent Blanc, même si l'opposition en face est la plus faible du championnat. En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais n'a pas hésité à rappeler qu'il n'avait pas été satisfait lors du marché hivernal, lui qui a vu partir plus de joueurs qu'il n'en a récupérés et que les recrues sont soit pas acclimatées à la Ligue 1, soit pas opérationnelles...

"On a perdu six joueurs et on en a pris deux et demi (Jeffinho était blessé). Est-ce qu'on avait besoin de joueurs opérationnels ? Oui, mais n'a pas fait ce qu'on a voulu. Il faut s'adapter. C'est notre métier. Est-ce que je suis démuni de solutions sur le banc ? On connaît la réponse, il y a des jeunes. Notre effectif est comme ça, on l'a voulu comme ça pour diverses raisons et il faut l'accepter." On ne jurerait pas, à le lire, que c'est lui qui a voulu avoir "un effectif comme ça"...