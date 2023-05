OL : Blanc enrage avant Montpellier et évoque la course à l'Europe

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

Montpellier

"Montpellier s'est bien sauvé car ils étaient dans une situation critique. Bravo à eux. Je pense qu'ils vont venir ici avec des ambitions."

"Ce qui m'embête ce sont surtout les suspendus"

Les absents

"On s'est bien préparé pour ce match, on a eu du temps. Nicolas Tagliafico est en reprise. Ce qui m'embête ce sont surtout les suspendus, Corentin Tolisso et Castello Lukeba."

Son système de jeu

"Quel que soit le système de jeu ce qui compte c'est l'animation. Tous les joueurs ont des domaines de prédilections et des axes d'amélioration."

"Je ne me préoccupe pas des résultats de nos adversaires potentiels"

La course à l'Europe

"Ce qui m'intéresse c'est gagner les matchs. Je ne me préoccupe pas des résultats de nos adversaires potentiels."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel de l'OL.