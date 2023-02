OL : Blanc espère que le LOSC sera un tournant et félicite Cherki

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

C'est un Laurent Blanc soulagé qui s'est présenté en conférence de presse ce soir, après la qualification de son OL face au LOSC (2-2, 4 t.a.b. à 2) en 8es de finale de la Coupe de France. Une partie pleine d'émotions qui pourrait constituer un tournant, selon le Président : "Il y a la qualif' donc, ce soir, on doit être heureux. Cette fois, on n'a pas eu la possession mais on a montré d'autres qualités face à une équipe qui est athlétiquement l'une des meilleures de France avec Marseille et Lens. Les deux équipes ont beaucoup donné et je pense que c'était un bon match. On est tombé sur plus fort que nous dans la possession mais on a développé d'autres qualités. Dans cette saison, rien nous sera facile. Est-ce que ça peut être un basculement ? Je l'espère. En tout cas, les joueurs ont tout donné".

Blanc a été interrogé sur Rayan Cherki, auteur de l'ouverture du score après 8 minutes sur un exploit personne. "C'est un de ses meilleurs matches. Je suis satisfait de son match aujourd'hui. J'espère qu'il comprend que c'est en étant décisif qu'il sera considéré dans la gamme de joueurs qu'il aspire à devenir... Rayan Cherki joue davantage comme le jeu le réclame. Il est en progrès."