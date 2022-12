OL : Blanc estime que son équipe est encore malade malgré le succès à Brest

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Quelque peu distancé de la course à l'Europe au moment de reprendre le championnat, l'Olympique Lyonnais s'est imposé ce mercredi sur la pelouse de Brest (4-2), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, Laurent Blanc est apparu satisfait.

"Le groupe est-il guéri ? Ne surtout pas dire ça"

"Souvent la victoire détermine les impressions. Faudra regarder, analyser tout ça mais je suis satisfait. Ça fait six ou sept semaines que je dis qu'il faudra gagner le match du 28. On a eu quelques galères et on a été mauvais dans certains matches amicaux, pas tous, attention. Mais je préfère avoir gagné ce soir (mercredi) que d'avoir réussi de belles perf' en amical. Et le message est bien passé. Il y a eu du positif dans l'utilisation du ballon et un peu moins de positif dans le domaine défensif mais on ne va pas tout gommer en un match. Et j'ai bien aimé certaines situations offensives", a analysé l'entraîneur rhodanien devant les médias avant qu'on lui demande si son groupe était guérie après cette victoire en terre bretonne. "Ne surtout pas dire ça. Ça va mieux car les commentaires vont être positifs, on a pris trois points mais dimanche, on repart de zéro contre Clermont", a-t-il répondu.

