LOSC - OL : Blanc se prononce sur les présences de Lopes, Jeffinho et Lacazette

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du LOSC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre.

Podcast Men's Up Life

Mendes et Lacazette aptes, pas Lopes et Jeffinho !

"On a récupéré Thiago Mendes et Alexandre Lacazette. Houssem Aouar est de mieux en mieux. Jeffinho n'est pas apte. Anthony Lopes n'a pas récupéré de sa fracture au doigt et devrait être indisponible", a confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain avant de s'exprimer sur son futur adversaire. "Lille ou une autre équipe, il faut prendre les points. Après on sait que les points sont difficile à prendre et pour tout le monde. On est conscient qu'on a des progrès à réaliser."

🎙 Laurent Blanc en conférence de presse à 2 jours de #LOSCOL "On a récupéré Thiago et Alex. Houssem est de mieux en mieux. Jeffinho n'est pas apte. Antho n'a pas récupéré de sa fracture au doigt et devrait être indisponible" pic.twitter.com/oASfwEKbKP — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2023

Pour résumer Laurent Blanc a tenu ce mercredi son point presse à deux jours du déplacement de l’OL à Lille, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur des Gones de parler de son effectif.

Fabien Chorlet

Rédacteur