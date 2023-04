OL : Blanc justifie la non-participation de Cherki au match à Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans sa vidéo de la semaine, notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz, a tiré à vue sur l'OL, ses dirigeants, son entraîneur, ses joueurs et même ses supporters, après la défaite à domicile contre l'OM (1-2) dimanche dernier. Il n'a pas épargné Rayan Cherki, accusé de ne faire que des passements de jambes sans être dangereux. Et c'est vrai que l'attaquant a été très décevant le week-end passé. De quoi justifier le fait qu'il est resté sur le banc hier pour le match à Strasbourg (2-1) ? Pas du tout, selon Laurent Blanc !

"Le problème est qu’il enchaîne les matches depuis pas mal de temps"

"Non, le problème est qu’il enchaîne les matches depuis pas mal de temps, comme jamais depuis le début de sa carrière, a déclaré le champion du monde 98 en conférence de presse. Je suis même étonné de la façon dont il peut encaisser ses matches, mais il a besoin lui aussi de retrouver sa fraîcheur. Barcola, lui, nous amène ce que peu de joueurs peuvent nous amener, la profondeur, il est bon dans les courses, et cela ne court pas les rues. Rayan va se reposer et il sera bien là pour les cinq derniers matches."

La fiche de Rayan Cherki

💬 "Il a été très bon" 🔴🔵



Le coach, Laurent Blanc, s'est montré satisfait (et un peu taquin) suite à la performance de @MaxenceCaqueret lors de ce #RCSAOL 😏 pic.twitter.com/JrCcMdov5I — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2023

