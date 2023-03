OL : Blanc perd un cadre de plus et s'agace sur le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un de plus. Ce qui commence logiquement à agacer Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL. Qui, pour affronter Lorient, dimanche, devra se passer de son inamovible gardien, Anthony Lopes. "Fracture du doigt, il s’est fait ça à l’échauffement du match face à Grenoble. Il a joué, mais pour l’instant c’est très douloureux, on va essayer de gérer ça. On va le faire sauter le match de Lorient, le doigt est très enflé."

Blanc doit également se passer des services de Jeffinho, sorti contre Grenoble, et de Lacazette, toujours pas rétabli. Bradley Barcola est quant à lui incertain et Nicolas Tagliafico sera en revanche dans le groupe. Face aux médias, l'entraîneur de l'OL s'est vite montré agacé par les questions tournant autour de la demi-finale de Coupe de France programmée contre le FC Nantes.

"Je ne vais pas en parler aujourd’hui . Je sais qu’il est important, qu’il appelle éventuellement une finale de Coupe de France. On devrait parler d’un match de championnat, pas d’un match de Coupe. Parlez-moi de Lorient. Après on va dire que je suis agacé, mais c’est la vérité. Vous n’en avez pas grand-chose à faire de Lorient. Vous attendez que je parle du tirage."