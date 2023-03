OL : Blanc pousse un coup de gueule sur le match de Coupe de France face à Nantes

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Lille, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Laurent Blanc s'est exprimé sur la demi-finale de la Coupe de France face au FC Nantes, placé trois jours après PSG - OL.

"Le match de Coupe est mal placé"

"Il y a le match de Coupe, qui est au milieu de deux gros matchs (Paris et Rennes), qui est mal placé. Toulouse et Annecy jouent le jeudi alors qu'ils auront jouer le samedi. Et les deux équipes (OL et Nantes) qui jouent le dimanche jouent le mercredi. Des fois, il y a des choses qui... On va se dire pour 24h... mais en 24h tu peux récupérer un joueur", a regretté le technicien de 57 ans devant les médias.

Pour résumer En conférence de presse, le coach de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, a pesté contre la programmation de la demi-finale de la Coupe de France contre le FC Nantes, placé trois jours après PSG - OL.

Fabien Chorlet

Rédacteur