OL : Blanc remet un coup de pression à ses troupes avant Strasbourg

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

L'infirmerie, une bonne nouvelle

"On n'a pas de souci à part Houssem (Aouar) qui est à l'infirmerie. À ce niveau, ça rentre dans l'ordre. On aura besoin de tout le monde et la concurrence sera une bonne chose pour le groupe."

L'équipe commence à jouer comme il veut

"À Nantes, on ne méritait peut-être pas de prendre les trois points. On en prend un, ça ne suffit pas, c'est vrai. On devrait faire beaucoup mieux car on a beaucoup le ballon. On doit être plus efficaces et bien meilleurs dans l'animation sur les côtés. Tout commence par une bonne assise défensive et avant; on ne l'avait pas. Les latéraux doivent attaquer mais sans mettre en péril l'équilibre de l'équipe. En terme de jeu, on est conscient de ce qu'on doit faire. Je trouve qu'on est souvent trop impatient dans le jeu. Les actions doivent partir du bloc de derrière puis passer au milieu pour aller jusque devant vers les joueurs qui font la différence."

Un Toko Ekambi dans le dur

"Karl (Toko Ekambi) est un joueur complet, qui dribble et qui va vite. Il a le sens du jeu. C'est vrai que ses productions en match ne sont pas à la hauteur de ce qu'il montre à l'entraînement. On discute ensemble. Il a besoin de retrouver la confiance."

La grogne des supporters

"Les supporters attendent que leur équipe gagne. On n'a pas de résultat en ce moment donc c'est notre faute. Il faut se remettre en questions, il faut être conscient de la situation et tout donner pour le club."