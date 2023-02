OL : Blanc a parlé de la course à l'Europe, d'Anderson et du Clasico avant Angers

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Son état de santé

"Ça va très bien, merci."

Les deux derniers matchs

"Contre Lens, j'avais le sentiment qu'on avait vraiment joué en équipe, on avait souffert mais la victoire n'était pas déméritée, c'était plutôt très positif. Par expérience, je savais que le match d'après serait très difficile. Le match d'Auxerre était un piège royal, il fallait l'aborder autrement, on n'a pas su assez le faire. Il a fallu de manquer de concentration - pour ne pas dire plus - pendant deux minutes. Je l'ai dit aux joueurs. La seule petite tolérante que j'ai pour ce groupe, c'est qu'il est jeune, ils apprennent."

La course à l'Europe

"Cela me semble très compliqué oui. Cela dépend de la coupe européenne. On n'est pas largués sur la compétition européenne. Celle du sixième ou septième. La compétition européenne pour le quatrième on est largués. On est capables de prendre des points contre Lens, une bonne équipe du championnat, car on arrive à se hisser à ce niveau. Mais il faut être capable d'enchaîner sur le moyen terme. Le travail est dur et long mais la patience on n'en a pas."

Sarr, Dembélé et son effectif

"Je pense que Amin Sarr et Moussa Dembélé peuvent faire beaucoup mieux. Leur relation entre eux et celle avec le reste de l'équipe peut être bien meilleure. Cela a été une base importante du travail cette semaine. Il n'y a pas assez de mouvement dans cette équipe. Je leur ai dit que j'espérais qu'ils aient bien regardé le match Liverpool - Real Madrid. Sans mouvement, vous êtes pénalisés. Des joueurs qui font la différence quand le jeu est arrêté, comme Lionel Messi, il y en a peu. Et nous n'en avons pas dans l'équipe."

Le retour d'Anderson

"J'ai échangé avec Sonny Anderson. Je le connais bien. Toutes les compétences qui peuvent aider le club à aller dans le bon sens, c'est une bonne chose. Tout le monde veut que le club récupère sa place. Après, il faut faire de bonnes analyses et de bonnes stratégies. Il peut apporter son expérience, il connu le haut-niveau, il est Brésilien et cela peut aider pour le futur. Ce n'est pas son rôle de parler aux joueurs. Mais s'il veut donner un conseil à Jeffinho ou à Thiago Mendes, je suis pragmatique. Si c'est pour le bien du club. Il faut savoir mettre son ego de côté."

Le point médical

"Oubliez Alexandre Lacazette pour Angers. Il y a une possibilité pour Grenoble mais c'est 48h après. Houssem Aouar ne sera pas là. Jérôme Boateng a un souci au mollet et ne sera pas là contre Angers."

Le Clasico

"Il y a toujours une période de turbulences à Paris. Comme par hasard c'est quand il y a la Ligue des Champions. Quand il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y pas de turbulences. Je trouve l'OM très bon. Cela va être un très beau match. Paris reste Paris, et même balloté, ils peuvent revenir dans le match sur une action. On le regardera ce match."

Propos retranscrits par RMC Sport.