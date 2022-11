OL : Blanc teste un défenseur marocain, Tolisso a déjà la rage !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Laurent Blanc ne veut plus perdre de temps. Conscient que son équipe a un besoin impérieux de se remettre à niveau sur le plan physique, l’entraîneur de l’OL l’a fait reprendre dès vendredi avant un stage à Murcie.

Dans le sud est de l'Espagne, il y a des jeunes, dont un espoir marocain de 19 ans. Il s'agit de l'arrière gauche international marocain U20, Achraf Laaziri, arrivé en juillet dernier à l’OL, pour une durée de quatre saisons. Le Progrès explique qu'il sera la doublure d'Henrique, lui-même remplaçant de Nicolas Tagliafico.

Et que Blanc pourrait mettre à profit ce petit séjour au soleil pour jauger de son véritable niveau, et plus globalement de celui des jeunes pousses de l’OL. Corentin Tolisso, lui, est déjà sur des charbons ardents : « Au travail ! », a-t-il lâché hier sur Twitter. C’est plutôt bon signe...