OL : Blanc veut combattre le syndrome Groupama Stadium face à Brest

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Sarr pourrait être qualifié

"Tout le monde a été apte pour la séance hier. Dejan Lovren souffre un peu du quadriceps. Malo Gusto et Amin Sarr seront qualifiés pour la rencontre face à Brest. Amin va prendre contact avec le groupe lors de la séance du jour. On va voir comment il réagit à l'entraînement. S'il n'y a pas de contrordre médical, il sera dans le groupe. Castello (Lukeba) est apte également."

Brest, un bon souvenir

"On avait été bons sur le plan offensif lors du match aller face à Brest. Ils ont changé d'entraineur, peut-être avec une philosophie différente. A nous d'être concentrés sur ce match pour confirmer le bon résultat obtenu à Ajaccio."

Pas de syndrome Groupama Stadium

"Il faut que les joueurs aient envie de retourner au Groupama Stadium. C'est notre terrain, mais aussi celui de tout le monde à Lyon. Il faut se préparer pour aller prendre les trois points. Il faut être prêt. Contre Strasbourg, on n'a pas été efficace devant. J'espère qu'on va se procurer autant d'occasions sur les prochains matches. Si on a cela, on va marquer des buts. A Ajaccio, on s'est fait secouer. Il y a du progrès à faire dans le jeu."