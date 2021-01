OL : les blessés, le Mercato, Rennes, le titre de champion d'automne... Les vérités de Rudi Garcia

Le point santé

« Léo Dubois est touché au mollet, pas sûr qu'il soit dispo demain. S'il est dans le groupe, il ne jouera pas demain. Il y a de fortes chances que Karl Toko-Ekambi soit là, administrativement il peut être là, à voir son état physique. Bruno Guimaraes et Moussa Dembélé ne sont pas disponibles. Moussa, normalement c'est 6 semaines. Après, ça sera en fonction des médecins pour voir si on peut réduire ces délais, je pense que c'est possible ».

Sur les difficultés d'effectif actuellement

« Quand je me suis retourné face à mon banc face à Lens je me suis dit : mince c'est les U19 que j'entraine ou quoi ? Mais c'est bien, les jeunes poussent. Le groupe est jeune, ça apporte beaucoup d'intensités. Il faut être attentif à certains relâchements. Il faut veiller à ce que l'état d'esprit reste le même ».

Sur la rumeur Dembélé à l'Atlético

« Évidemment, on préfère garder Moussa. Si des joueurs ont des velléités de départ, notamment Moussa, il faudra les remplacer ».

Sur la place de leader et le déplacement à Rennes

« Les louanges affaiblissent les hommes, c’est donc ça dont je m’inquiète. Quand on parle de titre de champion de France à la 18ème journée alors qu’on n’est même pas encore sûr d’être champion d’automne. On a un match très très difficile, c’est un concurrent direct. On veut continuer notre série. Si on peut faire 11 victoires en 13 matchs, on ne va pas se gêner (…) L’objectif est de mettre le 4ème le plus loin possible et Rennes est 4ème, ils sont à 7 points, il faut au moins les laisser à cette distance ».

Sur le tirage en Coupe de France

« La Coupe de France ? J’espère que ça ne prendra pas la forme de la Coupe de la Ligue. J’ai fait partie des clubs amateurs qui ont joué contre des pros, c’est toujours une fierté. On jouera certainement notre 32es, on verra ensuite ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL et Inside Gones.