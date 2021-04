OL : blessures, système... Rudi Garcia face à de nombreux doutes avant Angers

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Attendu ce samedi après-midi en conférence de presse pour faire le point sur son effectif avant OL – SCO Angers ce dimanche (21h), Rudi Garcia a plusieurs doutes à lever. En effet, de tous les absents du match du Red Star en Coupe de France seul Islam Slimani, de retour de suspension, a la certitude d'être présent.

Le point santé est attendu

Léo Dubois, Houssem Aouar (adducteurs), Djamel Benlamri (cuisse) et Maxwel Cornet sont tous incertain. Pour Anthony Lopes, victime d'un coup et absent à Saint-Ouen, ça devrait aller mais on attend les annonces de l'entraîneur rhodanien avant de se prononcer.

En revanche, il y a une certitude : Tino Kadewere, qui est absent trois semaines, devra être remplacé. Rudi Garcia dispose de trois options : Rayan Cherki, Islam Slimani (avec un décalage de Memphis Depay sur un côté?) et Maxwel Cornet. La question du système doit être réglé. Longtemps en 4-3-3 cette saison, l'OL est revenu en 4-2-3-1 avec Lucas Paqueta derrière l'attaquant face au Red Star. L'option pourrait être reconduite...