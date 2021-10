OL : Boateng de retour en Allemagne ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Il y a deux ans, le sélectionneur allemand de l'époque, Joachim Low, avait écarté plusieurs cadres de la Mannsachft, dont Jérôme Boateng. "2019 est l'année d’un nouveau départ pour l'équipe nationale allemande de football. Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Muller ne feront plus partie de l'équipe nationale. Je remercie Mats, Jérôme et Thomas pour toutes ces années extraordinaires de succès que nous avons passées ensemble », avait lancé le sélectionneur allemand", avait alors déclaré Joachim Low.

Mais son successeur, Hansi Flick, ne l'entend pas de cette oreille. Et selon les informations de Bild, l'ancien entraîneur du Bayern Munich aurait appelé au téléphone le défenseur central de l'Olympique Lyonnais pour parler d'un retour. Mais avant d'être convoqué, Jérôme Boateng devra retrouver son meilleur niveau en club.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung gab es kürzlich ein Gespräch zwischen #Boateng und Bundestrainer #Flick. Deutet das auf eine Rückkehr in die DFB-Elf hin? In dem Dialog soll es um die Leistung des 33-Jährigen gegangen sein. https://t.co/nAGnS4E8mG — Fussballeck (@Fussballeck) October 6, 2021