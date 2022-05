OL : Boateng s’est bagarré, Juninho a pris une décision radicale avec Aulas et le club

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Les révélations de L’Équipe sur les raisons de la crise cette saison à l'OL se poursuivent. Après les flatulences de Marcelo, on a aujourd’hui confirmation que le départ de Juninho a causé quelques déflagrations en interne. Juninho estime que l’OL ne l’a pas aidé à l’occuper et pointe la responsabilité de Vincent Ponsot.

« Dans une réunion à trois, avec Aulas, il lui lance à l’intersaison : "Je ne t’aime pas, et toi non plus, mais on doit travailler ensemble." Le débat, tendu, va plus loin et, le lendemain, il recevra un mail de son président qui lui demandera de s’excuser auprès de Ponsot. Ce qu’il n’a pas fait, explique le quotidien sportif. Le Brésilien est rentré au pays, au début de l’année. Personne, au club, ne l’a eu au téléphone depuis son départ. »

Autre dossier chaud à l’OL : la gestion du cas Jérôme Boateng. « Il s’en prend à Léo Dubois en plein match, reprend Rayan Cherki dans le vestiaire, se battra avec Bruno Guimaraes à l’entraînement, s’en prendra encore à Da Silva, sans jamais être irréprochable, pendant qu’à 0-4 à Rennes (1-4, le 7 novembre), Paqueta ne trouve rien de mieux que de prendre le ballon à Houssem Aouar pour tirer le penalty et sauver ses statistiques », liste L'Équipe. Dur.

Pour résumer Juninho, qui a quitté ses fonctions de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais en janvier, a laissé Jean-Michel Aulas et tous les Gones au bord du précipice. Jérôme Boateng, lui, est un boxeur qui s’ignore dans le vestiaire.

