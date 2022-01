OL : un cadre du vestiaire secoue une nouvelle fois Cherki

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Sur le site officiel de la Ligue 1, Jérôme Boateng, arrivé libre l'été dernier à l'Olympique Lyonnais en provenance du Bayern Munich, a loué les qualités de Rayan Cherki. Mais le défenseur central allemand attend plus de son coéquipier, surtout au niveau des statistiques.

"Rayan est un grand et jeune talent, car il dispose d’une très bonne technique. Il va très vite dans ses dribbles. Du coup, ce n’est pas simple de défendre sur lui. En plus, il utilise ses deux pieds. Mais avec lui, je dis toujours que j’ai envie d’en voir plus. Il a besoin de délivrer plus de passes décisives, de marquer davantage, d’être plus efficace."

