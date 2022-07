OL : Bosz a identifié 4 coupables après le naufrage contre Willem II

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Peter Bosz a vite désigné les responsables du désastre d’hier à Willem II. « Je ne vais rien dire sur les jeunes car ils sont très contents, j’espère, de jouer ces matches, mais les joueurs d’expérience doivent prendre en main ce match et ils ne l’ont pas fait. Pourquoi ? Je ne sais pas mais demandez-leur. Ceux qui ont joué ont raté leur chance, a-t-il pesté en conférence de presse. Aujourd’hui, ce n’était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs, peut-être, voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, il faut qu’ils le fassent le plus vite possible. »

Selon L’Équipe, l’entraîneur de l’OL cible à première vue les Jérôme Boateng, Houssem Aouar, Tino Kadewere et Damien Da Silva. « Pense-t-il à Romain Faivre et Rayan Cherki qui ont un autre passé que les gamins présents à leurs côtés pour cette sortie aux Pays-Bas ? Faivre a d’ailleurs déjà perdu du terrain dans la préparation face à Jeff Reine-Adélaïde, mais la manière de fonctionner avec deux formations distinctes a tendu certains, qui se sont sentis considérés comme des seconds couteaux », ajoute le quotidien sportif.

Contre Feyenoord, aujourd’hui (16 h 45), Bosz alignera son équipe type, sans Corentin Tolisso (reprise après une douleur au mollet gauche), Maxence Caqueret (entorse d’une cheville) ni Nicolas Tagliafico, mais elle devra montrer un autre visage.