OL : Bosz a reçu une première mauvaise nouvelle avant Porto

Peter Bosz en dira plus en conférence de presse mais L’Équipe annonce une première mauvaise nouvelle à la veille du choc à Porto (18h45). Jérôme Boateng, remplaçant depuis son exclusion du groupe après la défaite à Monaco (2-0, le 5 février) en raison d’emportements sur certains de ses équipiers, sera forfait.

Hier matin, lors de l’entraînement, l’ancien stoppeur du Bayern Munich a été victime d’une blessure aux ischio-jambiers qui devrait le priver du déplacement, à moins d’une surprise. Thiago Mendes (29 ans) conservera donc sa place près du jeune Castello Lukeba (19 ans).

Le coach de l’OL ne devrait par ailleurs pas révolutionner une équipe qui joue mieux, qui gagne et qui n’a pas, non plus, eu un enchaînement diabolique depuis des semaines. Léo Dubois, légèrement touché à un genou et absent à Lorient, pourrait être de retour à la place de Malo Gusto. Tanguy Ndombele devrait revenir aussi dans le groupe, lui qui se plaignait d’une petite gêne à la hanche avant le déplacement à Lorient. L’équipe lyonnaise s’envolera aujourd’hui pour le Portugal.

