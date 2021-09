OL : Bosz a scruté Messi, n’a que faire de Mbappé et fait des mystères au PSG 

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Peter Bosz a donné des nouvelles de l’infirmerie de l’OL en préambule de sa conférence de presse à la veille de se mesurer au PSG au Parc des Princes. « Peut-être que Moussa sera là. On verra aujourd'hui pendant l'entraînement. Thiago et Léo ne seront pas là, a-t-il rapidement déclaré. Je n'aime pas dire qu'on n'a rien à perdre. On a 3 points à perdre si on ne fait pas ce qu'il faut. On ne va pas s'organiser en fonction de la présence de Mbappé. Je me concentre sur mon équipe. »

Au sujet de la dernière recrue estivale, Jérôme Boateng, le coach de l’OL a été clair. « La préparation est terminée. Jérôme (Boateng) doit s'intégrer dans l'équipe avec des matchs de compétition et non des matchs amicaux. On n'a eu peu de repos entre nos matchs. On va voir s'il peut jouer ou non, a-t-il ajouté avant d’évoquer le cas Lionel Messi. J'ai regardé beaucoup de matchs de Messi. Je suis resté à la maison rien que pour voir ses matchs à l'époque. J'ai pris du plaisir à le voir jouer, c'est un plaisir de jouer contre lui et ça me fera encore plus plaisir de gagner. »

Bosz a tenu enfin à faire passer un message au sujet du collectif lyonnais. « On arrivera à gagner seulement en équipe, a-t-il martelé. On perd encore beaucoup de ballons. Il ne faudra pas perdre autant de ballons contre le PSG que contre les Rangers. Si, en fin de saison, on perd moitié moins de ballons qu'aujourd'hui, on aura vraiment progressé. »

