OL : Bosz a toujours le soutien du vestiaire, Aulas fait une demande vitale aux supporters

L’OL a trouvé sa nouvelle bête noire en L1 : le Stade Rennais. Déjà larges vainqueurs des Gones à l’aller fin 2021 (4-1), les Rouge et Noir ont encore récité leur football dimanche à Décines (4-2). Un gros couac survenu alors que les Gones sortaient d’une belle victoire à Porto en Ligue Europa (1-0) et qui a été mal digéré par Peter Bosz. Ce dernier est-il seulement soutenu par le vestiaire rhodanien ? Karl Toko-Ekambi l’affirme haut et fort avant la réception du FC Porto en Ligue Europa (21h).

« Ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. Il n’y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n’a pas été au point avec ce qu’on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien, a clamé l’attaquant de l’OL dans Le Progrès. On sait ce qu’on a à faire, on va essayer d’être plus prudent à l’avenir, on n’a plus le choix. Le mot d’ordre est confiance, s’appuyer sur les choses positives et ne plus répéter les choses négatives. »

Fier du discours de son buteur camerounais, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à retweeter son interview en mettant en lumière sa principale requête avant le choc européen : « Il ne doit manquer aucun supporter pour ce match, qui doit être à guichets fermés, siffler son capitaine c’est jouer contre son camp. » À bon entendeur...

Karl Toko Ekambi :Contre Porto l’objectif est double se qualifier pour un12 ème 1/4 de finale de UEFA et jouer le podium d la L1:il ne doit manquer aucun supporter pour ce match qui doit être à guichet fermé siffler son capitaine c jouer contre son camps🙏 https://t.co/eMejitTOax — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2022