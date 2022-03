OL : Bosz a un gros compte à régler avec le Stade Rennais 

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lourdement défait en novembre dernier au Roazhon Park (1-4), l’OL a une revanche à prendre sur le Stade Rennais dimanche lors de la 28e journée de L1 (17h05). Peter Bosz en est pleinement conscient, lui qui se rappelle de cette claque enregistrée en Bretagne devant une équipe déchaînée.

« Le match aller à Rennes est le plus mauvais souvenir de la saison. On avait joué face à une bonne équipe. Nous n'avions pas été bons ce soir-là. Je n'ai pas complètement oublié ce match. C'était une période difficile, a-t-il rappelé en conférence de presse. On a progressé sur tous les points, avec et sans le ballon. On fait les choses différemment maintenant. Le système a changé. Quand tu as perdu un match de cette manière, tu as envie de jouer dès le lendemain. »

Boateng souffre d'une pubalgie

S’il n’a pas dévoilé ses plans en détails face au Stade Rennais, le coach de l’OL s’est dit très positif après la brillante victoire des siens mercredi à Porto en Ligue Europa (1-0). « Il y a une différence entre deux et trois jours d'intervalle entre les matchs. C'est bien pour nous. Ils ont mis de l'intensité face à Leicester hier (0-2). C'était un bon match, a-t-il analysé. Depuis la trêve, on joue de mieux en mieux. On a la possibilité d'évoluer avec deux ailiers, ça marche bien. Nos deux recrues hivernales ont été vite intégrées dans le groupe. »

L'entraîneur de l'OL a enfin fait savoir que Jérôme Boateng souffrait d'une pubalgie et qu'il serait à nouveau forfait. Thiago Mendes devrait enchaîner en défense centrale. Sinaly Diomandé a été opéré de la cheville et rejoint Rayan Cherki dans la liste des absents pour une longue période.

