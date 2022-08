OL : Bosz allume ses joueurs après Reims, Aulas fait une annonce Mercato

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL est retombé dans ses travers hier à Reims. Incapables de prendre la mesure de Champenois au collectif bien huilé, les Gones s’en sont remis à l’inusable Moussa Dembélé pour ne pas rentrer bredouilles à Lyon (1-1). Cela ne suffit pas à Peter Bosz.

« Je ne suis pas du tout content de notre prestation. On était là pour gagner ce match. On n’a pas bien joué aujourd’hui. On ne mérite pas de gagner. On a joué contre une bonne équipe. Il faut continuer à travailler dur », a déclaré le coach des Gones au micro d’OL TV.

Jean-Michel Aulas, lui, a parlé de la fin du mercato estival de l’OL, jeudi à 23h. « On va peut-être prendre un arrière droit, mais ce n'est pas sûr, a déclaré le président lyonnais. On a fait tous nos recrutements en amont. S'il y a des opportunités, on cède nos joueurs qui veulent partir. »