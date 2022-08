OL : Bosz annonce des bonnes nouvelles avant Troyes et garde ses joueurs sous pression

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

En préambule, Peter Bosz a donné des nouvelles de l’infirmerie de l’OL. « Ce matin, on s'est entraîné avec pas mal de joueurs. Diomandé et Boateng n'étaient pas là pour raison médicale, Gusto est malade. Il sera certainement là demain, a-t-il évacué à deux jours de la réception de l’ESTAC avant de revenir sur le couac du report du match à Lorient dimanche dernier. Le terrain était dangereux pour les joueurs. On a fait une opposition entre nous. C'était un bon match, de presque 90 minutes. La préparation n'est pas finie, que ce soit physiquement ou tactiquement. »

Le coach de l’OL attend ses joueurs de pied ferme contre Troyes. « On doit être encore meilleurs. Il faut apprendre à chaque match. Troyes a perdu deux fois. Ce n'est pas un début de saison rêvé. Je pense d'abord à mon équipe et comment on peut gagner ce deuxième match à la maison, a-t-il poursuivi. Nous sommes meilleurs sur beaucoup de points. On a rarement joué contre une équipe avec un bloc bas en préparation, à part peut-être le Dynamo Kiev. Les joueurs comprennent mieux ce que je demande. Les jeunes ont plus d'expérience. »

Pour finir, Bosz a salué le travail des jeunes de l’OL. « L'Academy est importante. J'apprécie travailler avec les jeunes issus du centre de formation. Ils sont fiers de porter ce maillot. Les joueurs formés au club comprennent encore mieux ce que ressentent les supporters. Ils ont l'OL dans le cœur, a-t-il conclu avant de donner des nouvelles des recrues estivales. Corentin (Tolisso) n'est pas encore prêt pour 90 minutes. Chaque semaine, il progresse. Nicolas Tagliafico a bien progressé physiquement. »