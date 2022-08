OL : Bosz annonce un groupe au complet pour Auxerre, les axes de progression identifiés

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Son groupe

« On a fait un entraînement avec tout le monde. Depuis hier, il n'y a pas de blessures graves, seulement des petits coups. »

Les axes de progression

« Il faut des courses derrière la défense pour étirer la défense, il faut plus de rythme. On trouve des trous chez eux, il faut jouer comme ça. Ce sont des matchs différents, quand tu joues contre un bloc bas, tu ne peux pas comparer. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. On arrive à ne pas perdre. »

Le match à Reims

Ce n'était pas bon, il faut le dire. Premières 15 minutes, bien. Mais ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue tellement bas en 5-3-2. Il faut plus de courses. On a tellement eu des pertes de balles, c'est incroyable ! Il faut trouver des solutions pour battre des équipes comme ça. L'an dernier, un match comme ça on le perdait. Là on fait match nul et on pouvait le gagner, et ce n'était pas mérité. Si on gagne contre Lorient, on peut être premier. Mais l'an passé, on ne prenait pas de points contre ses équipes. »

Sur Auxerre

« Auxerre est plus joueuse mais le match pourrait être pareil. Si ça nous pose des problèmes ? Ils respectent l'OL. »

Sur Toko Ekambi

« Il ne fait pas un bon début de saison mais ce n'est pas le seul. Normalement, Karl a deux semaines, là c'était un peu plus long. J'ai beaucoup de confiance. Je connais mes joueurs et Karl est un très bon joueur. L'an dernier, il a eu un rendement incroyable. Je suis sûr qu'il va trouver son meilleur niveau. »