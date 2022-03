OL : Bosz annonce un retour face à Lorient et clarifie les cas Boateng, Denayer et Dubois

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le point santé

« Pas de Sinaly qui a toujours une douleur. Pas Rayan, ça on le sait, le reste est disponible. Jeff était là aujourd’hui et le sera demain aussi ».

Sur l'erreur d'arbitrage

« Tout le monde a vu l'erreur de l'arbitre. C’est fini, on nous donnera pas un point. Tout le monde a vu c’était une grosse erreur. Pour moi tout de suite après le match c’était fini ».

Sur sa foi en la possibilité de faire une série

« La confiance est là parce que on joue bien les derniers temps. On a parlé d’être stable car on l’était pas. Je pense que l’équipe est capable de faire une série. Ça commence par bien jouer et c’est le cas ».

Sur les soucis offensifs

« Moi je regarde en gros. Évidemment le plus important c’est de marquer mais il faut créer les occasions et ça on le fait. C’est pas évident contre Lille quand tu as 11 joueurs derrière le ballon, mais on l’a fait." Ce matin on a fait 45 minutes que ça (bosser la finition) On me dit qu'il y a un problème avec les latéraux ? Il y a un déficit d’apport offensif des latéraux car la dernière passe est pas bonne. Mais forcément si l’attaquant rate les datas sont pas bonnes... »

Sur la possibilité de quelques changements

« On a besoin de tout les joueurs avec les semaines à deux matchs qui arrivent. Je peux faire des changements dans le 11 à Lorient, pourquoi pas. Les changements à Lille, c’était spécifique au match ».

Sur les cas Boateng et Denayer

« Jérôme Boateng est bien physiquement. Il peut jouer. Il s’entraîne bien, je peux rien dire là dessus. Thiago Mendes fait son boulot aussi très bien, je suis pas d’accord avec vous. Il y a rien avec Jason Denayer. Il a pas joué pendant 2 mois et demi avec une blessure grave. Mais j’ai beaucoup de défenseurs centraux, je pense avec Thiago maintenant on en a six pour deux postes car on ne joue plus à trois... »

Sur les sifflets à l'égard de Léo Dubois

« Ça ne pose pas de problème dans le groupe que Léo Dubois ait été sifflé. La dernière fois j’ai dis quelque chose car j’ai entendu avant, qu’il avait été sifflé. Il n’y a pas de problème par rapport à ça ».

