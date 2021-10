OL : Bosz annonce une alerte avec Paqueta et envoie des fleurs au RC Lens

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

L'indisponibilité de Reine-Adélaïde

"Jeff fait tout pour rejouer, s'entrainer avec le groupe. Pour lui, c'est dur. Il s'entrainait avec le groupe, était dans les duels, et là il faut s'arrêter à nouveau... Je lui ai téléphoné quand j'ai appris la nouvelle, c'est dur pour lui."

Les absents

"On s'est entrainés sans Houssem Aouar et Lucas Paqueta. Normalement, ils reviendront avec nous demain. Mais il faut attendre. Islam Slimani est avec nous dans le groupe pour l'entrainement."

La défaite face à l'OGC Nice

"Tout de suite après le match, on était très déçus. Mon staff, moi-même... Quand tu perds un match nettement, tu sais que l'équipe était meilleure. Mais là, c'était absolument pas nécessaire, on était confortables, bien, c'est vraiment des points perdus. C'était ça mon premier ressenti. J'ai regardé le match, j'ai dormi et au réveil, je me suis dit : "Il faut absolument pas oublier les 80 premières minutes". Je sais qu'on est 9e, ce n'est pas une position acceptable. Mais pour aller loin, il faut jouer bien. Et on joue de mieux en mieux. On ne peut pas dire qu'on a mal joué, à part les 10 dernières minutes."

Les fins de match

"À Saint-Etienne, on prend un carton rouge, à Nice, on prend un but à 10... On a perdu 8 points après la 80e minute, pris 8 buts, c'est trop. Il faut travailler là-dessus."

Les critiques

"Je suis critique envers mes joueurs, mais aussi envers moi-même."

Le RC Lens

"Je suis presque sûr qu'il y aura du spectacle. J'ai vu beaucoup d'images de Lens, c'est une équipe qui n'a pas peur, fait du pressing haut, n'a pas peur de jouer. À mon avis, ce sera un match très intéressant. Ici, il faut toujours gagner. La pression, on se la met nous-même."

Les déclarations d'Aulas

"On parle avec le président, avec Juninho. Pour moi, il n'y a aucun problème."

