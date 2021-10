OL : le Sparta, Paqueta, le calendrier… Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Un groupe quasiment au complet

"On a un groupe de 21 joueurs. Ils sont tous prêts pour jouer. On a encore un entraînement aujourd'hui. On joue jeudi puis dimanche. Ce n'est pas bien, mais on fait avec. Je pense d'abord au match de demain. C'est la 3e journée d'Europa League demain. On va tout faire pour gagner, comme lors des deux précédents matches. On est là pour prendre les trois points. Le Sparta a gagné face aux Rangers. Ce ne sera pas facile. Islam Slimani et Moussa Dembélé ne sont pas là. Tino Kadewere a réalisé une bonne entrée en jeu face à Monaco. Je suis très content qu'il soit là.

Paqueta, un joueur en or

"Lucas Paqueta est un bon joueur avec de la technique. Il apporte aussi l'état d'esprit. Il a une mentalité de gagnant. Il voulait absolument être du voyage à Prague, après son entrée en jeu face à Monaco."

Méfiance avec le Sparta

"Le Sparta est une équipe qui n'a pas peur de jouer de derrière. Ils courent beaucoup."

