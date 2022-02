OL : Bosz annonce une pluie de bonnes nouvelles et une priorité avant le déplacement à Monaco

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Faivre et Ndombélé aptes pour Monaco, Paqueta aussi

"On a joué le dernier match avec beaucoup de jeunes. C'est bien pour le club et l'Académy. Romain Faivre et Tanguy Ndombélé se sont entraînés deux fois avec nous. Ils sont prêts à jouer pour le match à Monaco. Ndombélé et Bruno Guimaraes sont des joueurs différents. Je dois découvrir ses qualités en détail. Avoir le choix entre Léo Dubois et Malo Gusto, c'est du luxe, car ce sont deux très bons joueurs. Malo a beaucoup appris."

Rester calme après la victoire sur l'OM

"Il faut rester calme, concentré et motivé pour faire un résultat à Monaco, car nous avons seulement enchaîner trois victoires. Les joueurs qui ont disputé la rencontre face à Marseille ont montré qu'ils pouvaient bien jouer. Xherdan Shaqiri peut enchaîner face à Monaco, pourquoi pas. Chaque entraîneur apprend toujours des choses. J'ai beaucoup appris en 6 mois dans le championnat français. J'essaye d'être toujours meilleur, c'est mon travail."

La défense, une priorité à Monaco

"Pour avoir du succès, il ne faut pas prendre trop de buts. Nous étions trop ouverts avant. En changeant le système, l'équilibre est meilleur. En seconde période face à Marseille, on a joué en 4-4-3, donc cela dépend de l'adversaire. On veut remonter au classement. Monaco joue différemment avec leur nouvel entraîneur. On connait bien les joueurs. Je pense qu'ils vont jouer en 4-2-3-1, comme lorsqu'ils sont venus au Groupama Stadium pour le match aller."

