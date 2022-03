OL : Bosz annonce un turnover face à Porto

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Porto

"Je ne peux pas comparer Porto avec un autre club français. Ce n'est pas possible. Ils ont des joueurs différents, avec un championnat différent. Cela demande une manière de jouer différente, quand tu es dans un autre championnat. Je n'aime pas comparer les joueurs entre eux, ou des clubs".

La forme de son équipe

"Dans un championnat, les derniers mois sont toujours les plus importants. J'essaie toujours, avec mes clubs, d'être en meilleure forme dans les derniers mois. Depuis pas mal de temps, on joue beaucoup mieux qu'au début de saison. (...) On a beaucoup de confiance dans l'équipe. Ça se voit comment on joue, comment on défend. Les joueurs sont en forme".

Va-t-il faire tourner ?

"On va tourner. Quand tu as beaucoup de matchs. On a de la chance que le match soit mercredi et pas jeudi. C'est bien pour nous parce qu'on a trois jours pour préparer Rennes. C'est impossible de jouer les deux compétitions avec les mêmes onze joueurs".

Le forfait de Boateng

"Quand tu joues avec Jérôme, c'est différent, c'est normal. Chaque joueur a sa propre qualité. Je regarde d'abord les qualités de mes joueurs, ensuite on regarde l'adversaire".

🎙 Peter Bosz en conférence de presse veille du match #FCPOL en 8ème de finale aller d'#UEL "On n'a pas beaucoup marqué ces derniers temps mais dans le football ça peut changer très vite. On a marqué 4 fois lors du dernier match. On est plus solides en défense" pic.twitter.com/ldE53Jhp2l — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2022