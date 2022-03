OL : le match, Rennes, sa compo... Bosz annonce la couleur avant Porto

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La défaite contre Rennes

« On n'oublie pas ce qui s'est passé dimanche mais maintenant on pense à Porto. On a gagné là-bas, face à une belle équipe et ça aussi il ne faut pas l'oublier »

Son équipe

« Je ne doute pas de mon équipe. On pense qu'on a bien joué à chaque fois. On n’a pas bien joué et vous parlez directement de froid. Moi je veux parler du match qu'on a fait à Porto, contre qui on joue demain. J'ai confiance. »

Sa composition

« On verra demain. Je ne vais pas donner la réponse. On a souvent changé les systèmes, les joueurs cette saison. Ces derniers temps, on est quand même plus souvent avec les mêmes joueurs. Quand je vois notre effectif, on a de l'expérience, des jeunes talentueux aussi. Qui jouent à un bon niveau. C'est un bon mix. »

La préparation

« On prépare le match avec sérieux, comme toujours. On va tout faire pour se qualifier. J'espère qu'on va démontrer toutes les qualités nécessaires pour nous qualifier demain. Demain on aura nos supporters. On a besoin d'eux encore plus en Coupe d'Europe. »

Son adversaire

« Porto est une équipe qui joue toujours de manière offensive. On mène 1-0 donc ils vont attaquer. On prépare toutes les éventualités »

La fin de saison

« On peut toujours se qualifier en Europe via le Championnat. Ça reste très important. Mais comme je dis toujours, le match le plus important c'est le prochain. Donc Porto. Ce match est très important pour nous. »

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz était présent en conférence de presse à la veille de recevoir le FC Porto en 8es de finale retour de la Ligue Europa (21h). Le coach des Gones a donné ds nouvelles de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur