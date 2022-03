OL : son équipe, la Ligue Europa, Thiago Mendes... Bosz avait des choses à dire avant Reims

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La forme du groupe

« Il faut bien récupérer. On a encore un entrainement ce samedi. Nous serons prêts pour le déplacement à Reims. On a deux jours entre le match face à Porto et le match à Reims. J'ai besoin de tous les joueurs. Je n'ai pas onze titulaires. »

La différence entre Porto et Rennes

« Il y a une grande différence entre notre match face à Porto et celui face à Rennes. Il reste encore 10 matchs en championnat. On est loin du podium et de l'Europa League, mais ce n'est pas fini. J'espère qu'on va montrer ça dimanche. »

L’ambiance du Groupama Stadium

« L'atmosphère était particulière hier. L'ambiance était extraordinaire. Le stade était plein. Les supporters étaient derrière nous, surtout dans les moments difficiles. C'est spécial. On le sent déjà quand on arrive en bus au stade. »

Les performances de Thiago Mendes

« Thiago Mendes a fait de bons matchs, pas seulement hier. C'est un milieu de terrain défensif intelligent, donc il peut jouer défenseur. Il n'est pas lent et a une bonne vision du jeu. Il était de plus en plus costaud dans les duels hier. »

Le match contre Strasbourg

« Quand tu es en Coupe d'Europe, tu veux jouer le plus longtemps possible. Je ne comprends pas la programmation du match face à Strasbourg à 13h en Ligue 1 qui sera après notre match aller d'Europa League à Londres le 7 avril. »

L’adversaire en Europa League

« West Ham est une bonne équipe. J'ai vu leur match contre Arsenal. C'était une bonne partie. Quand tu es 6ème en Premier League, c'est pas mal. On réalise un beau parcours en Europa League. J'ai travaillé avec Yarmolenko à Dortmund. »

Le poste de défenseur central

« On a plusieurs options pour le poste de défenseur central. Il reste 30 points en jeu en Ligue 1. On va se pencher sur le match aller face à Reims et analyser leurs dernières rencontres cet après-midi. »

