OL : Bosz compare le PSG de Galtier à celui de Pochettino

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du choc face au Paris Saint-Germain, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz, n'a pas caché qu'il préférait le PSG de Christophe Galtier à celui de Mauricio Pochettino.

"J'ai vu un changement cette saison"

"Christophe Galtier, je vois de l’extérieur donc c’est difficile de parler d’un collègue, mais souvent on dit qu'avoir 11 bons joueurs, ça ne fait pas une bonne équipe. Christophe a montré qu’il a changé de système et je vois les trois (Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi) plus courir que la saison passée. Il faut le dire. Mauricio Pochettino j’aime beaucoup, très un bon entraîneur, mais j’ai vu un changement quand même cette saison. Ça, c’est depuis que Christophe est arrivé."

🗨 𝙋𝙚𝙩𝙚𝙧 𝘽𝙤𝙨𝙯 en conférence de presse à 2 jours du match #OLPSG "Le groupe était très déçu mais n'est pas en manque de confiance. On a bien joué à Monaco mais on prend deux buts par manque de concentration sur des coups de pied arrêtés" pic.twitter.com/pSX3Tq0CMp — Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2022

