OL : Bosz croit encore à l'Europe et recadre Paqueta avant Montpellier

La défaite à Brest

"La première mi-temps, d'abord, où on n'était pas assez forts. Mais aussi la deuxième, où on était beaucoup mieux et où on a égalisé. Mais on prend un but con sur corner et on perd le match. On a besoin de résultats, on a besoin de gagner pour arriver où on veut être."

Les 5 derniers matchs

"On a 5 matchs, les autres jouent entre eux et l'espoir est toujours là. C'est fini quand ce n'est plus possible. Avec 5 matchs, on a encore une chance. Une petite chance, mais elle est là."

Le point médical

"Normalement, Maxence Caqueret s'entraîne avec le groupe aujourd'hui. Il y aura peut-être un ou deux autres joueurs qu'on va récupérer. Anthony Lopes, en revanche, ne devrait pas jouer contre Montpellier. Sa blessure était vraiment grave."

Paqueta

"Lucas Paqueta court beaucoup, parfois trop. Il prend le ballon de derrière, il veut faire la passe décisive, il fait le pressing. Il fait peut-être trop et devant le but, il n'est peut-être pas assez frais."

Fabien Chorlet

Rédacteur