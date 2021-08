OL : Bosz et Juninho ont procédé à un recadrage musclé du vestiaire avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’ambiance est morose à l’OL depuis le début de la saison. Après avoir pris seulement deux petits points en trois matches, les hommes de Peter Bosz n’ont plus d’autre choix que de s’imposer à Nantes en ouverture de la 4e journée. Histoire d’étouffer les prémices d’une crise qui commence à se dessiner fortement.

Pour ce faire, le coach de l’OL et Juninho ont fait passer un message fort dans le vestiaire des Gones. « Bosz et Juninho ont entrepris de faire changer les mentalités dans un vestiaire où les états d’âme et les envies d’ailleurs doivent être bannis, affirme Le Progrès dans son édition du jour. Il faut maintenant une continuité sur le terrain. Il a manqué dix minutes contre Clermont. »

Pour mémoire, l’OL menait 3 à 1 dimanche au Groupama Stadium et s’est écroulé dans le money time en encaissant deux buts coup sur coup (3-3).

"Bosz et Juninho ont entrepris de faire changer les mentalités dans un vestiaire où les états d’âme et les envies d’ailleurs doivent être bannis. Il faut maintenant une continuité sur le terrain. Il a manqué dix minutes contre Clermont" #LT (Le Progrès) — OL+ (@OL__Plus) August 26, 2021