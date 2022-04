OL : Bosz ne sait pas pour la présence de Lopes face à l'OM et déclare sa flamme à Sampaoli

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le point médical

"Hier, Anthony Lopes s'est entrainé avec Rémy Vercoutre. J'espère qu'il va être avec le groupe aujourd'hui ou demain. Il y a toujours des blessés dans le football. Je me focalise sur les joueurs qui sont aptes. Maxence Caqueret a encore un petit problème avec son genou. On va voir dans les deux prochains jours comment ça évolue.

La défaite de l'OM face à Feyenoord

"Marseille a joué hier, c'est peut-être un avantage pour nous. On a vu que Feyenoord a bien joué, en montrant les faiblesses de l'OM. Il faut avoir les joueurs pour faire ça. Même si le score n'est que de 3-2, on a vu la force de l'OM car ils ont eu deux occasions en début de match. Avec Dimitri Payet entre les lignes et les deux qui vont vite devant, ça reste dangereux."

Sampaoli

"J'aime beaucoup Jorge Sampaoli. Je me souviens quand il était sélectionneur du Chili, son équipe était très agressive, avec un pressing devant. Quelle énergie ! Et quel pressing là-bas. J'ai eu l'un de ses joueurs pendant trois ans, qui me parlait beaucoup de Sampaoli. Il a beaucoup de tactiques différentes, il est très intéressant. A l'image du gardien, de son arrière droit qui devient milieu défensif. Il y a plein d'exemples. Je ne peux pas parler avec lui, car je ne parle pas espagnol et lui ni français ni anglais. Mais c'est un bon entraîneur, il faut le dire."

Lopes

"Quand votre gardien c'est votre meilleur joueur, ce n'est pas bien, il faut le dire. Logiquement, il doit avoir un ou deux arrêts importants par match. Anthony Lopes a sauvé beaucoup plus que ça cette saison. Cela veut dire que notre équipe n'est pas assez forte mais que Lopes fait aussi une super saison. Lui était stable une grande partie de la saison, même s'il a fait une erreur ou deux. C'est sa qualité, avec Rémy Vercoutre qui le prépare bien. Chapeau là-dessus."

