OL : Bosz lance un avertissement à ses titulaires avant Lorient

Sans trop entrer dans les détails au sujet de son groupe, Peter Bosz a donné des bons points à l’OL en restant prudent. « Le match face à Angers confirme notre préparation. On a vu qu'on a une bonne équipe qui peut bien jouer mais avec toujours des choses à améliorer. On a joué 4 matchs sur 5 à la maison il ne faut pas l'oublier mais j'ai confiance en mon équipe », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Lancé sur la profondeur de l’effectif de l’OL, Bosz a mis en garde ses titulaires. « Il y a de la concurrence. On a beaucoup de joueurs, notamment au milieu de terrain. C'est aux joueurs de me montrer qu'ils peuvent avoir leur place, a-t-il ajouté. Une bonne équipe ce n'est pas les 11 qui démarrent c'est aussi ceux qui entrent en jeu. Je sais que les remplaçants sont déçus mais ce qui compte c'est de tout donner quand on entre en jeu. »

Questionné sur l’adversité du FC Lorient, le coach de l’OL reste sur ses gardes au Moustoir. « Le match à Lorient sera difficile comme tous les matchs. Lorient a de bons résultats et a bien démarré la saison, ils ont un jeu particulier, très compact avec un bloc bas, a-t-il analysé. Ils ont des joueurs qui vont très vite devant, ça ne sera pas facile. On a des principes de jeu et si on les appliquent à 100% et qu'on est concentrés et appliqués, on ne concède que très peu d'occasions. »