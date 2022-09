OL : Bosz, les critiques, les Bleus, le PSG, Tolisso répond sans détour

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

L'Equipe de France

"J’avais un peu d’espoir, c’est vrai que par rapport à l’enchaînement des matchs, à tout ce que j’ai pu avoir, c’était un peu tôt. Il faut que je joue plus. Il faut que je continue à travailler, je n'ai pas eu une préparation facile. Il fallait que je rattrape vite, il fallait que je joue, j’ai commencé par 15, 20, 30 minutes et ensuite j’ai pu enchaîner. C’est une bonne chose. Il me manque encore un peu de volume de jeu, c’est ça qui ressort, faire plus de courses. Mentalement, ça fait du bien. J’ai connu beaucoup de moments difficiles. Ça fait du bien de pouvoir enchaîner."

Le PSG

"C’est le PSG, on sait toutes les qualités qu’à cette équipe. Jouer contre une équipe aussi forte, ça peut nous servir. Gagner, ça peut faire énormément de bien dans la tête. On peut le faire, c’est déjà arrivé ici au Parc OL. Moi, j’y crois. Il faut qu’on soit agressif, intelligemment tactiquement, tous ensemble, offensivement et défensivement, et avoir un état d’esprit de guerrier. Paris se bat pour gagner la Ligue des champions, nous on se bat pour être en Ligue des champions. Quand on joue contre le PSG, la détermination et l’envie sont multipliées par mille. À nous de bien parler et de cadrer tout le monde."

Peter Bosz

"On est tous derrière le coach, on a envie de bien faire et de gagner dimanche pour gommer ces deux défaites."