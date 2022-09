OL : Bosz ne se sent pas menacé avant le PSG et le RC Lens

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Dominateur dans l’ensemble du match, l’Olympique Lyonnais s’est incliné ce dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), en clôture de la septième journée de Ligue 1. Cela fait deux défaites consécutives pour les Gones, déjà battus mardi dernier à Lorient (3-1).

"Si je suis sous pression ? Non pas du tout"

Malgré cela et le fait que l’OL affrontera le PSG et le RC Lens lors des deux prochains matchs, l’entraîneur rhodanien, Peter Bosz, ne se sent pas menacé, comme il l’a confié au micro d’Amzon Prime Vidéo. "Si je suis sous pression ? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu'eux. Malheureusement on ne l'a pas vu au score mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui (dimanche)."

🎙 Peter Bosz : "Pourquoi je serais sous pression."



