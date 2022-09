OL : Bosz nomme un coupable après Lorient, le Néerlandais déjà sur la sellette ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL a raté l’occasion d’envoyer un message fort au PSG et l’OM pour la suite de la saison. En se prenant les pieds dans le tapis lorientais hier (1-2), en match en retard de la 2e journée de Ligue 1, les Gones ont surtout rendu Peter Bosz furax. Notamment Malo Gusto.

« Malo Gusto a eu des difficultés défensives et offensives, a-t-il admis en conférence de presse. On a même pensé à le remplacer à la mi-temps. Mais on en a choisi d’autres. Thiago Mendes ? C’est est un très bon défenseur. Il est bon dans le domaine aérien et c’est un très bon footballeur. Sur le but encaissé, ça n’a rien à voir avec défendre car c’est un ballon qu’il ne perd jamais de cette manière. »

Sauf que l’OL commence déjà à montrer des signes de faiblesse et que le poste de Bosz pourrait déjà être bancal eu égard au calendrier qui l’attend. « Le début de saison en trompe-l'œil est fini pour Lyon, analyse le scout Kevin Nieto. Et là tu vas enchaîner Monaco, Paris, Lens, Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille et Marseille. Est ce que Bosz va survivre à l'automne ? »