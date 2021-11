OL : Bosz pense encore à l'OM et dévoile son ambition pour Brondby

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Les incidents de dimanche

« Le groupe était déçu de ce qu'il s'est passé durant le dernier match. On veut gagner cette rencontre face à Brondby. On s'est bien entraîné dès lundi pour le préparer. Ce qu'il s'est passé face à Marseille est mauvais pour le football dans le monde et le football français. C'est aussi néfaste pour Lyon. C'est difficile d'accepter que tous les supporters soient punis par une seule personne. C'était dur. »

Gagner à Brondby, même en étant qualifié

« J'ai la mentalité de gagner tous les matches, même si on est qualifié. Tout le groupe doit avoir cette volonté de victoire. Je vais faire des changements demain. Brondby n'était pas en forme la dernière fois. Cette équipe a gagné des matches récemment en championnat. Ils ont également réalisé une bonne prestation contre Glasgow en Europa League. Ils ont accumulé de la confiance. Tous les joueurs dans mon groupe peuvent commencer demain. »

Des absences mais Dembélé de retour

« Sinaly Diomandé a une grave entorse de la cheville. J'ai peur qu'il ne soit pas là pour longtemps. Jerome Boateng est resté à la maison pour bien se préparer pour la suite. Si des joueurs ne jouent pas pendant deux semaines, ce n'est pas grave. Certains joueurs méritent de commencer demain au vue de leurs prestations à l'entraînement. Moussa Dembélé, de retour, peut également prétendre à jouer quelques minutes. »

Ce qu’il pense de Kadewere

« Tino Kadewere a eu un mauvais geste contre Nice. Mais c'est un mec bien. Il a eu peut-être trop d'envie. J'ai bien aimé ce qu'il a montré à l'entraînement. Il a tout donné. Il va débuter demain face à Brondby. »

🎙 Le coach Peter Bosz avant #BIFOL : "@Tino_Kadewere_ a eu un mauvais geste contre Nice. Mais c'est un mec bien. Il a eu peut-être trop d'envie. J'ai bien aimé ce qu'il a montré à l'entraînement. Il a tout donné. Il va débuter demain face à Brondby." — Olympique Lyonnais (@OL) November 24, 2021