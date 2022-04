OL : Bosz prend le RC Strasbourg pour taper sur son équipe et annonce si Tetê sera titulaire

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le point médical

"Thiago Mendes a pris un coup hier en début de match. On verra demain. Sinon, tout le monde est là."

Le match nul face à West Ham

"J'ai regardé la première mi-temps dans l'avion et c'était bien. On a eu un début de match très chaud car on a bien gardé le ballon. Quand tu joues contre 10, tu dois gagner. On prend un but mais on a bien réagi. On a essayé mais on a pas réussi face à une équipe compacte dans ses 18 mètres. 1-1, ça va."

Boateng

"Il n'y a pas de problème. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais je n'aime pas parlé d'une personne. Il fait parti de l'équipe qui a fait un bon match. Il n'a pas tout fait bien, mais les autres joueurs non plus."

Le RC Strasbourg

"Strasbourg fait une saison extraordinaire. Si on gagne dimanche, on revient à trois points d'une équipe qui fait une super saison. Nous, on ne fait pas une super saison, surtout en Ligue 1."

Tetê

"Deux fois il est entré, deux fois il a été décisif. Il n'est pas prêt pour débuter mais il deviendra plus fit et connaîtra ses coéquipiers. Les bons joueurs, tu veux les faire commencer. Mais je ne veux pas qui se blesse, il ne s'est pas entraîné pendant un mois. On lui donne les minutes. En une semaine, il a fait deux matchs et quatre entraînements, ce n'est pas les mêmes circonstances qu'en début de saison."

