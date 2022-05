OL : Bosz répond à Aulas et met un énorme coup de pression avant la saison prochaine

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

L’an 2 de Peter Bosz à l’OL risque d’être plus animé que le premier. Si le futur organigramme suit la position et le conforte à son poste d’entraîneur principal, le technicien néerlandais risque de faire monter la température à Lyon. En cause ? Le manque de discipline et de rigueur qu’il n’hésite plus à pointer du doigt, quitte à se mettre des joueurs lyonnais à dos.

« On a déjà changé des choses dans ce domaine, mais on va encore changer, promet Bosz dans Le Progrès. Pour être plus régulier, on a besoin de discipline. Et la discipline, c’est sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain. Sur le terrain, avec mes principes de jeu, il faut de la discipline, sinon… L’OL devra être beaucoup plus discipliné la saison prochaine. »

Interrogé sur les récents propos d’Aulas, qui réclame un retour de l’ADN OL afin d’ouvrir un nouveau chapitre, Bosz a acquiesce. Je suis d’accord avec lui, il faut changer. Si on a des bons joueurs dans l’Académie, ils doivent avoir une chance. Mais actuellement avec Lopes, Lukeba, Gusto, Barcola, Aouar, Caqueret, Cherki, on a déjà des joueurs formés au club. On a surtout besoin de discipline, de joueurs qui rentrent dans le cadre. Ça, c’est de la discipline, a-t-il poursuivi. Je comprends l’impatience des supporters. On a bien analysé cette saison, on ne peut pas accepter que ça arrive encore une fois. On va tout faire pour arriver là où l’OL doit être. »

