OL : Bosz s’agace pour Paqueta, on en sait plus sur la blessure de Caqueret

INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

L’OL a affiché deux visages bien différents hier devant le Dynamo Kiev. Après avoir pris le bouillon lors du premier match (1-3), avec une équipe menée par Lucas Paqueta, les Gones ont relevé la tête lors de la deuxième manche grâce aux jeunes (3-0). « Tout le monde a joué 60 minutes avec une bonne intensité, je suis content. L'important, c'est que les joueurs jouent à fond, tant qu'ils sont sur le terrain, a analysé Peter Bosz. On a fait un second match de très haut niveau face à un adversaire qui est plus avancé que nous dans sa préparation. »

D’abord tranquille, le coach de l’OL s’est ensuite agacé au sujet d’une question sur Paqueta, placé dans une équipe vue comme celle des remplaçants. « Pour moi, ce n'est pas une équipe B. J'ai fait deux équipes pour la préparation, il n'y a pas de A ou B, a-t-il pesté. Il n'y avait pas que Lucas, il y avait Tino (Kadewere), Léo (Dubois), Sinaly (Diomandé)... Lucas Paqueta remplaçant ? (Il éclate de rire) Qui a dit ça ? C'est dangereux d'interpréter. »

Par ailleurs, Bosz a donné des nouvelles de Maxence Caqueret, qui s’est donné une entorse de la cheville à l’entraînement. « Avec un joueur blessé, je suis toujours inquiet. Mais les prochains examens nous en diront plus, pour l'instant je ne sais pas trop », a-t-il expliqué. Selon L’Équipe, le milieu de l’OL en aurait pour environ deux semaines.