OL : Bosz s'inspire d'un autre entraîneur de Ligue 1

Dans un entretien accordé à Canal+, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz, qui vient de s'imposer face à l'AS Monaco (2-0), a confié que son homologue de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, avait fait partie de ses modèles.

"Il n'y a pas que Johan Cruyff et Pep Guardiola. J'ai également été inspiré par Jorge Sampaoli, notamment lorsqu'il était au Chili. Je regardais les matchs et c'était très intéressant à voir jouer", a avoué le technicien néerlandais, qui prône une philosophie de jeu offensive. Peter Bosz et Jorge Sampaoli auront l'occasion de se croiser lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM, le le 21 novembre prochain.

