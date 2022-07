OL : Bosz sur un siège éjectable dès août ?

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Peter Bosz a connu une première saison difficile sur le banc de l'Olympique Lyonnais, menant son équipe à une triste huitième place. Malgré ça, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a maintenu sa confiance au technicien néerlandais et lui a donné une seconde chance.

Attention au départ !

Comme l'explique le journal L'Equipe dans son édition du jour, Peter Bosz se sait donc sur un siège éjectable en cas de mauvais résultats en août. Surtout que l'OL a réalisé sur le papier un excellent mercato estival en faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, en recrutant Nicolas Tagliafico et Johann Lepenant et en se faisant prêter de nouveau Tetê. Pour rappel, les Gones ouvriront vendredi prochain la saison 2022-2023 de Ligue 1 par la réception de l'AC Ajaccio.

Les unes du journal L'Équipe du samedi 30 juillet pic.twitter.com/MR9H9zxTAT — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur