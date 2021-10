OL : Bosz tient le nouveau Juninho, une surprise dans le onze contre Monaco ?

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Peter Bosz a peut-être réglé un nouveau casse-tête à l’OL. En l'absence de Moussa Dembélé et Islam Slimani et alors que Lucas Paqueta n'est pas apte à débuter, le coach des Gones devrait innover en attaque contre l’AS Monaco (21h).

Selon L’Équipe, l'entraîneur néerlandais devrait faire confiance à Rayan Cherki en pointe afin de ne pas toucher à sa ligne de trois offensifs composée de Shaqiri, Aouar et Toko Ekambi. C'est en tout cas ce que laissait présager la mise en place effectuée vendredi soir.

Emerson, un vrai artilleur

Le jeune international Espoirs (18 ans) revient de la trêve internationale gonflé de confiance après avoir marqué trois buts en deux entrées en jeu avec les Bleuets. Expulsé à Saint-Etienne, Anthony Lopes est suspendu. Julian Pollersbeck va donc le remplacer dans le but lyonnais.

Par ailleurs, Bosz a encensé Emerson, qu’il voit comme le nouveau Juninho sur coup-franc. « C’est mon avis et un jour, tu me diras que j’avais raison, s’est esclaffé le coach de l’OL en répondant à Olivier Tallaron sur Canal+. Il est exceptionnel sur l'exercice. Il est trop gentil. Nous, on a dit "c’est toi le numéro 1". Mais en match, d’autres lui prennent le ballon et lui laisse faire. J’ai dit à Emerson qu’il venait de Chelsea et qu’il devait prendre son ballon. »

Et si @OL avait trouvé le successeur de @Juninhope08 comme expert ès coups francs ? 🤔



La réponse (étonnante) de Peter Bosz à @OLIVETALLARON et la raison pour laquelle ce "spécialiste" ne s'est pas encore révélé...



"Signé Tallal" demain avant #OLASM sur Canal+ Décalé 📺 pic.twitter.com/1UwL9fGwa7 — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 15, 2021