OL : Bosz tient une arme fatale contre West Ham

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

L'OL sera largement amoindri face à West Ham (21h) puisqu’Anthony Lopes et Lucas Paqueta seront absents. Le Brésilien est notamment touché par le Covid. Cela va donc contraindre Peter Bosz à remodeler son onze de départ, d'autant que Tanguy Ndombele et Houssem Aouar restent aussi incertains.

Les deux Lyonnais ont participé à l'entraînement, comme Thiago Mendes, hier, mais l'entraîneur de l’OL devrait laisser l'un des deux internationaux français sur le banc pour minimiser les problèmes. Selon L’Équipe, Aouar pourrait faire les frais de ce choix même s’il reste une option pour remplacer Paqueta derrière Moussa Dembélé. Jason Denayer devrait retrouver sa place dans l'axe de la défense et Mendes remonter au milieu, comme à l'aller.

Devant, Tetê pourrait enchaîner une deuxième titularisation... aux côtés de Karl Toko Ekambi. Le Camerounais, touché par le Covid avant le match aller, retrouvera sa place de titulaire et sera très attendu puisqu’il est le meilleur buteur de la Ligue Europa avec Wenderson Galeno (Braga puis Porto) avec 6 réalisations (une toutes les 90 minutes). Seul bémol : « KTE » n’a plus marqué depuis le 4 novembre face au Sparta Prague (3-0). Raison de plus pour être déchaîné devant les Hammers.

Pour résumer On en sait un peu plus sur le onze de départ que devrait aligner Peter Bose contre West en quarts de finale retour de la Ligue Europa (21h). Le sauveur Karl Toko Ekambi sera de retour dans la peau d’un titulaire en puissance.

Bastien Aubert

Rédacteur